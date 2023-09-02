Минимальную заработную плату в Украине в 2024 году могут повысить

Заместитель Министра финансов отметил, что с 1 января 2024 года оплата труда госслужащих будет производиться на основе классификации должностей государственной службы и системы грейдов.

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Минимальную заработную плату в Украине с 1 января 2024 могут повысить до 7 100 грн, а с 1 июля - до 8 000 грн. В настоящее время размер «минималки» составляет 6,7 тыс. грн.

Об этом сообщил первый заместитель Министра финансов Денис Улютин, пишут в Минфине.

Прогнозный должностной оклад работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки может возрасти с 1 января до 3 195 гривен.

«В 2024 году для поддержки органов местного самоуправления будет и дальше предусмотрено почти 24 млрд грн дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам для наиболее пострадавших прифронтовых и фронтовых территорий. Базовая дотация из государственного бюджета местным бюджетам на следующий год прогнозируется в сумме 20,2 млрд. гривен», - сообщил Денис Улютин.

Заместитель Министра финансов Роман Ермоличев отметил, что с 1 января 2024 года оплата труда госслужащих будет производиться на основе классификации должностей государственной службы и системы грейдов:

«Мы считаем это правильным подходом и эти нормы будут прописаны в проекте бюджета на следующий год. Ведь это позволит внедрить прозрачные условия оплаты труда в системе органов государственной власти».

Относительно образовательной субвенции Роман Ермоличев сказал, что в настоящее время ресурс образовательной субвенции учтен на повышение соцстандартов, но без распределения по территориям, поскольку после 5 сентября ожидают показатели Министерства образования и науки.

«Расходы на сферу здравоохранения будет возмещено за счет госбюджета, субвенция на поддержку отдельных медучреждений сохраняется на следующий год. Что касается социальной сферы, то следует обратить внимание, что сейчас прорабатываем механизм для определения единой модели софинансирования соцуслуг в условиях военного положения и заложения ресурса на социальный проект «Помощник ветерана»», - добавил Роман Ермоличев.

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