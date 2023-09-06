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Заподіяння поліцейським тілесних ушкоджень під час затримання: Верховний Суд висловився щодо кваліфікації

Верховний Суд вказав, що суди допустили суперечність у своїх рішеннях, вказуючи, що працівник поліції, заподіюючи тілесні ушкодження двом потерпілим, діяв як з особистих неприязних мотивів, так і перевищив свою владу та службові повноваження.

Андрій Єрмак про радника Байдена з питань безпеки Джейка Саллівана: «З’являються фейки, що він щось блокує, чогось не дозволяє – це неправда, і я дуже ціную нашу співпрацю»

Андрій Єрмак розповів про свої відносини з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном: «Іноді ми маємо різні позиції. Але без цієї людини багато чого не відбулося б. Джейк – справді великий друг України».

У законі про держслужбу встановили, що особливості оплати праці працівників судів, ВККС, ДСА та ВРП визначаються законом про судоустрій

Відповідну норму внесли до прийнятого закону про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Невиконання суб`єктом господарювання вимог НКРЕКП у визначений строк є підставою для притягнення до відповідальності: Верховний Суд

Якщо НКРЕКП встановлено певний строк усунення порушень у сферах енергетики та комунальних послуг, то невиконання вимог у визначений у постанові строк є підставою для притягнення суб`єкта господарювання до відповідальності, проте це не звільняє останнього від обов`язку виконати рішення НКРЕКП.

Критерії поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень, — позиція КАС ВС

Верховний Суд уточнив правовий висновок стосовно критерію поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень в аспекті принципів правової визначеності та легітимних очікувань.

  1. В Україні

Складання практичного іспиту з водіння: які привілеї для майбутніх водіїв

20:18, 6 вересня 2023
Майбутні водії мають необмежену кількість спроб складання іспиту.
Складання практичного іспиту з водіння: які привілеї для майбутніх водіїв
Джерело фото: yuzhbud.news
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У майбутніх водіїв є необмежена кількість спроб для складання практичного іспиту, – нагадує Головний сервісний центр МВС.

Після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат у водії має:

  • необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту;
  • необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Важливою умовою є те, що інтервал між спробами складання теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) повинен становити не менше 10 календарних днів.

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