Складання практичного іспиту з водіння: які привілеї для майбутніх водіїв

Майбутні водії мають необмежену кількість спроб складання іспиту.

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У майбутніх водіїв є необмежена кількість спроб для складання практичного іспиту, – нагадує Головний сервісний центр МВС.

Після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат у водії має:

необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту;

необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Важливою умовою є те, що інтервал між спробами складання теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) повинен становити не менше 10 календарних днів.

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