Складання практичного іспиту з водіння: які привілеї для майбутніх водіїв

У майбутніх водіїв є необмежена кількість спроб для складання практичного іспиту, – нагадує Головний сервісний центр МВС.
Після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат у водії має:
- необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту;
- необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.
Важливою умовою є те, що інтервал між спробами складання теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) повинен становити не менше 10 календарних днів.
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