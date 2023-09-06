Сдача практического экзамена по вождению: какие привилегии для будущих водителей

Будущие водители имеют неограниченное количество попыток сдачи экзамена.

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У будущих водителей есть неограниченное количество попыток для сдачи практического экзамена, - напоминает Главный сервисный центр МВД.

После завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке кандидат в водители имеет:

неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена;

неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.

Важным условием является то, что интервал между попытками сдачи теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешной сдачи) должен составлять не менее 10 календарных дней.

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