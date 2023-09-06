Суд ЕС отказался отменять санкции для приближенного к Путину олигарха Пумпянского

Российский миллиардер Дмитрий Пумпянский будет находится в санкционном списке ЕС.

В среду, 6 сентября, иск основателя Трубной металлургической компании (ТМК), миллиардера Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской на санкции ЕС в суд Евросоюза был отклонен. Об этом говорится в пресс-службе Суда ЕС.

Своими решениями суд оставляет в силе решения Совета ЕС, принятые против Пумпянского и его жены, и оставляет их имена в списке санкций.

«Хотя Дмитрий Пумпянский не принимал непосредственного участия в военном наступлении на Украину, он задействован в секторах экономики, которые представляют значительный источник доходов для правительства Российской Федерации», – заявил Суд.

Также Суд ЕС считает, что доказательства, предоставленные Советом Евросоюза, позволяют сделать вывод, что включение его в санкционный список является обоснованным.

Напомним, Пумпянский – владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, что является поставщиком российской государственной энергетической компании «Газпром».

Ранее сообщалось, что США арестовали более 1 миллиарда долларов российских активов за рубежом.

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