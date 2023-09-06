В помещениях «Киевтеплоэнерго» проводят обыски из-за выводов Госаудитслужбы: что известно

«Киевтеплоэнерго» подало в суд на Госаудитслужбу «из-за нарушений во время проведения аудита, необоснованности выводов и формального подхода».

В среду, 6 сентября, в помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" проводят обыски. Основанием этого стали выводы ревизии Государственной аудиторской службы Украины, сообщает Киевская городская государственная администрация.

"КП "Киевтеплоэнерго" не препятствует обыскам, добровольно предоставляет запрашиваемую информацию и документы", - сказано в сообщении.

При этом в КГГА отметили, что в начале 2023 года уже подали в суд на Госаудитслужбу из-за нарушений при проведении аудита, необоснованности выводов и формального подхода.

"Соответствующее производство начато в Киевском окружном административном суде. Коммунальное предприятие считает выводы аудиторов необоснованными, потому что в их основе - не анализ документации или фактической работы, а субъективные документально не подтвержденные оценки, взятые преимущественно из медиаисточников. Кроме того, Госаудитслужба сознательно лишила КП "Киевтеплоэнерго" возможности предоставить профессиональные объяснения и комментарии, чем грубо нарушила порядок проведения государственного финансового контроля", - говорится в сообщении.

Указывается, что специалисты Госаудитслужбы при подготовке отчета нарушили регламент проверки. Кроме того, аудиторы составили акт ревизии предприятия, хотя ревизия является отдельным видом проверки, требует отдельной процедуры и проведена не была.

"Заключение аудита является крайне необоснованным, содержит ряд субъективных и предвзятых оценок", - сказали в КГГА.

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