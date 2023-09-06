Высший совет правосудия в течение 8 месяцев обработал 4747 обращений граждан

Кроме того, за этот период 2575 обращений поступило от граждан на телефонную горячую линию ВСП.

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Сотрудники секретариата Высшего совета правосудия в течение января-августа 2023 проработали 4747 обращений граждан и 406 запросов на информацию.

Об этом сообщили в пресс-службе ВСП.

Кроме того, там отметили, что за этот период 2575 обращений поступило от граждан на телефонную горячую линию ВСП. В ходе телефонного разговора гражданам предоставлялись консультации и ответы справочного характера в пределах полномочий Высшего совета правосудия.

Также сотрудниками секретариата ВСП подготовлено 1611 сопроводительных писем о направлении копий актов ВСП и его органов, выдано 3829 копий актов ВСП, его органов и членов ВСП, отредактировано более 14 500 листов проектов документов ВСП.

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