Вища рада правосуддя протягом 8 місяців року опрацювала 4747 звернень громадян

Крім того, за цей період 2575 звернень надійшло від громадян на телефонну «гарячу лінію» ВРП.

Джерело фото: istockphoto

Співробітники секретаріату Вищої ради правосуддя протягом січня-серпня 2023 року опрацювали 4747 звернень громадян та 406 запитів на інформацію.

Про це повідомили у пресслужбі ВРП.

Крім того, там зазначили, що за цей період 2575 звернень надійшло від громадян на телефонну «гарячу лінію» ВРП. Під час телефонної розмови громадянам надавалися консультації та відповіді довідкового характеру в межах повноважень Вищої ради правосуддя.

Також співробітниками секретаріату ВРП підготовлено 1611 супровідних листів про надсилання копій актів ВРП та її органів, видано 3829 копій актів ВРП, її органів та членів ВРП, відредаговано більше 14 500 аркушів проєктів документів ВРП.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.