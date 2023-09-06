Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен виступила в Парламенті України та відвідала Бучу

Прем’єрка Данії прибула з офіційним візитом до Києва.

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен втретє за час повномасштабної війни прибула в Україну та виступила у Верховній Раді, – повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Про візит Фредеріксен не було відомо заздалегідь.

За даними TV2, перед приїздом до Києва Фредеріксен відвідала церкву у Бучі, де зараз розміщена фотовиставка воєнних злочинів російських військових, скоєних у місті під час окупації.

Нагадаємо, сьогодні Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва.

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