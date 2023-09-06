Викривач корупції має право на винагороду 10% від розміру хабаря або від завданого державі збитку, але далеко не завжди її отримає

Викривачі можуть отримати від 1,34 млн грн до 20,1 млн грн станом на 2023 рік.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», від 6 вересня в Україні запрацював Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

При цьому в НАЗК нагадали, що викривачі мають право на отримання винагороди у розмірі 10% від предмета корупційного правопорушення.

Разом з тим, раніше ми також писали, що викривачі корупції досі не отримали визначені для них 10% винагороди. Зокрема, у НАЗК зауважили, що є непоодинокі випадки, коли під виглядом викриття корупційного злочину деякі громадяни намагаються помститися своїм керівникам чи колегам, з якими в них не склалися відносини.

Хто є викривачем

Особа вважається викривачем за сукупності таких умов:

повідомити про корупцію має фізична особа, яка переконана, що її інформація є достовірною;

наведена у повідомленні інформація повинна містити фактичні дані, що доводять можливе вчинення іншою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, які можна перевірити;

ця інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходження нею служби чи навчання.

Скільки та за яких умов може отримати викривач

Згідно із ч. 1 ст. 130-1 КПК викривач має право на винагороду. Винагорода викривачу виплачується за таких умов:

активне сприяння викривача розкриттю корупційного злочину;

грошовий розмір предмета такого правопорушення або завдані державі збитки від нього в 5000 і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення правопорушення.

Тобто, хабар чи інший предмет корупції або завдані збитки мають бути більше 13,42 млн грн (станом на 2023 рік).

Розмір винагороди викривачу становить 10% від грошового розміру предмета корупційного кримінального правопорушення або від завданого державі збитку, але не більше ніж 3000 мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення такого правопорушення.

Тобто, особа може отримати від 1,34 млн грн до (максимально) 20,1 млн грн (станом на 2023 рік).

Винагорода виплачується викривачу за результатами судового розгляду після ухвалення судом обвинувального вироку, який набрав законної сили.

Варто відмітити, що обвинувальний акт має містити анкетні відомості викривача та розмір пропонованої винагороди викривачу (пп. 31, 81 ч. 2 ст. 291 КПК України).

Суд приймає рішення про виплату винагороди викривачу за наявності таких критеріїв:

1) персональність інформації – інформація, повідомлена викривачем правоохоронному органу, повинна походити від його особистої обізнаності, у тому числі інформація, отримана від третіх осіб, не повинна міститися у публічних звітах, результатах перевірок, матеріалах, дослідженнях, інформаційних повідомленнях органів чи засобів масової інформації, крім випадку, коли викривач є джерелом такої інформації, а також не бути відомою правоохоронному органу з інших джерел;

2) важливість інформації – повідомлена викривачем інформація повинна містити фактичні дані, що можуть бути перевірені, і сприяти доказуванню хоча б однієї з таких обставин вчинення корупційного кримінального правопорушення:

подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

У разі відсутності хоча б одного із зазначених критеріїв суд приймає вмотивоване рішення про відмову у виплаті винагороди.

Крім того, право на винагороду не має особа, яка:

1) повідомила про корупційне кримінальне правопорушення у рамках угоди у кримінальному провадженні або яка є співучасником корупційного кримінального правопорушення, про яке вона повідомила;

2) повідомила про корупційне кримінальне правопорушення як викривач, маючи при цьому можливість для здійснення офіційного повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення у межах реалізації своїх службових повноважень.

Автор: Наталя Мамченко

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