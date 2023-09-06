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Заподіяння поліцейським тілесних ушкоджень під час затримання: Верховний Суд висловився щодо кваліфікації

Верховний Суд вказав, що суди допустили суперечність у своїх рішеннях, вказуючи, що працівник поліції, заподіюючи тілесні ушкодження двом потерпілим, діяв як з особистих неприязних мотивів, так і перевищив свою владу та службові повноваження.

Андрій Єрмак про радника Байдена з питань безпеки Джейка Саллівана: «З’являються фейки, що він щось блокує, чогось не дозволяє – це неправда, і я дуже ціную нашу співпрацю»

Андрій Єрмак розповів про свої відносини з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном: «Іноді ми маємо різні позиції. Але без цієї людини багато чого не відбулося б. Джейк – справді великий друг України».

У законі про держслужбу встановили, що особливості оплати праці працівників судів, ВККС, ДСА та ВРП визначаються законом про судоустрій

Відповідну норму внесли до прийнятого закону про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Невиконання суб`єктом господарювання вимог НКРЕКП у визначений строк є підставою для притягнення до відповідальності: Верховний Суд

Якщо НКРЕКП встановлено певний строк усунення порушень у сферах енергетики та комунальних послуг, то невиконання вимог у визначений у постанові строк є підставою для притягнення суб`єкта господарювання до відповідальності, проте це не звільняє останнього від обов`язку виконати рішення НКРЕКП.

Критерії поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень, — позиція КАС ВС

Верховний Суд уточнив правовий висновок стосовно критерію поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень в аспекті принципів правової визначеності та легітимних очікувань.

  1. В Україні

В Україні кількість нових бізнесів б’є рекорди

19:04, 6 вересня 2023
В червні 2023 року зареєстровано рекордну кількість ФОПів.
В Україні кількість нових бізнесів б’є рекорди
Джерело фото: fintechinsider
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В Україні фіксується зростання кількості нових бізнесів. Вже на початку осені офіційно функціонує понад 2 мільйони 52 тисячі фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Це на 36 тисяч більше, ніж до наступивших повномасштабних подій в країні, – повідомляє «Опендатабот».

Рекордну активність в реєстрації ФОПів зафіксовано цього року в червні – 31,5 тисячі нових підприємців. У середньому, кожного місяця реєструється приблизно 25 тисяч нових бізнесів.

Починаючи з квітня минулого року і до сьогоднішнього дня, найбільший приріст підприємців зафіксований в Києві – плюс 12,9 тисяч, на Львівщині – плюс 12,3 тисяч, а на Дніпропетровщині – плюс 8,6 тисяч.

Уряд активно підтримує український бізнес у відновленні. Однією з ініціатив є проєкт «єРобота», який передбачає надання грантів українцям для створення та розвитку свого бізнесу, навчання та розвитку підприємництва. Ці гранти доступні як діючим підприємцям, так і особам без досвіду ведення бізнесу. Заявки можна подавати через портал «Дія».

Загалом, з моменту старту грантових програм було виділено понад 7 тисяч грантів, завдяки чому було створено близько 20 тисяч робочих місць.

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