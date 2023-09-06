В Україні кількість нових бізнесів б’є рекорди

В червні 2023 року зареєстровано рекордну кількість ФОПів.

Джерело фото: fintechinsider

В Україні фіксується зростання кількості нових бізнесів. Вже на початку осені офіційно функціонує понад 2 мільйони 52 тисячі фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Це на 36 тисяч більше, ніж до наступивших повномасштабних подій в країні, – повідомляє «Опендатабот».

Рекордну активність в реєстрації ФОПів зафіксовано цього року в червні – 31,5 тисячі нових підприємців. У середньому, кожного місяця реєструється приблизно 25 тисяч нових бізнесів.

Починаючи з квітня минулого року і до сьогоднішнього дня, найбільший приріст підприємців зафіксований в Києві – плюс 12,9 тисяч, на Львівщині – плюс 12,3 тисяч, а на Дніпропетровщині – плюс 8,6 тисяч.

Уряд активно підтримує український бізнес у відновленні. Однією з ініціатив є проєкт «єРобота», який передбачає надання грантів українцям для створення та розвитку свого бізнесу, навчання та розвитку підприємництва. Ці гранти доступні як діючим підприємцям, так і особам без досвіду ведення бізнесу. Заявки можна подавати через портал «Дія».

Загалом, з моменту старту грантових програм було виділено понад 7 тисяч грантів, завдяки чому було створено близько 20 тисяч робочих місць.

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