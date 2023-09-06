В Украине количество новых бизнесов бьет рекорды

В июне 2023 года зарегистрировано рекордное количество ФОПов.

Источник фото: fintechinsider

В Украине фиксируется рост количества новых бизнесов. Уже в начале осени официально функционирует более 2 миллионов 52 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФОПов). Это на 36 тысяч больше, чем до наступивших полномасштабных событий в стране, – сообщает «Опендатабот».

Рекордная активность в регистрации ФОПов зафиксирована в этом году в июне – 31,5 тысячи новых предпринимателей. В среднем, каждый месяц регистрируется примерно 25 тысяч новых бизнесов.

Начиная с апреля прошлого года и до сегодняшнего дня, наибольший прирост предпринимателей зафиксирован в Киеве – плюс 12,9 тысяч, на Львовщине – плюс 12,3 тысяч, а на Днепропетровщине – плюс 8,6 тысяч.

Правительство активно поддерживает украинский бизнес в восстановлении. Одной из инициатив является проект «еРобота», который предусматривает предоставление грантов украинцам для создания и развития своего бизнеса, обучения и развития предпринимательства. Эти гранты доступны как действующим предпринимателям, так и лицам без опыта ведения бизнеса. Заявки можно подавать через портал «Дія».

В общем, с момента старта грантовых программ было выделено более 7 тысяч грантов, благодаря чему было создано около 20 тысяч рабочих мест.

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