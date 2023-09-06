Суд арестовал имущество российской компании «Киберсталь» стоимостью почти 3 млн гривен

В настоящее время продолжается передача имущества компании «Киберсталь» в управление АРМА.

Суд постановил конфисковать и передать в управление АРМА изготовленную российской компанией "Киберсталь" металлопродукцию стоимостью почти 3 млн гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что металлопродукция находилась на складах украинской таможни еще до начала полномасштабного вторжения рф. Заказчиком стало одно из украинских предприятий.

А производитель – российское предприятие российского миллиардера Андрея Комарова. Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 к нему применены санкции сроком на 10 лет, в том числе ограничение торговых операций.

В мае 2023 г. украинские предприниматели, используя многочисленные фирмы-прокладки, попытались растаможить российский товар, впрочем благодаря своевременному реагированию ГБР, их замысел не удался.

В рамках досудебного расследования продолжается комплекс необходимых мер с целью привлечения к ответственности лиц, пытавшихся делать бизнес с оккупантами.

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