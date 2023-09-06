Подсистему Электронный суд обновили: главные изменения

В подсистеме Электронный суд был оптимизирован ряд функций.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что подсистему Электронный суд обновили.

Отмечается, что была оптимизирована отправка сообщений о поступлении новых процессуальных документов в мобильное приложение «єСуд», а также мобильное приложение «Дія». (Предварительно была оптимизирована отправка сообщений в кабинет электронного суда и отправка их по электронной почте, в связи с тем, что старый механизм начал очень медленно прорабатывать отправку и фактически часто создавал очередь на отправку сообщений на несколько дней).

Проведена оптимизация алгоритма приема информации о делах от АСДС центральной базы данных с целью стабилизации работы данного сервиса и исправления существующих ошибок. (Существующий механизм работал довольно медленно и иногда возникали ошибки в приеме информации от судов).

Разработана инструкция и методологические материалы для регистрации в ЕС организаций, у которых нет зарегистрированного ЕГР, по Условным кодам.

Также произошло обновление по подсистеме видеоконференции.

Ранее сообщалось, как обжаловать решение суда в Электронном кабинете.

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