Підсистему Електронний суд оновили: головні зміни

У підсистемі Електронний суд було оптимізовано низку функцій.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що підсистему Електронний суд оновили.

Зазначається, що було оптимізовано відправку повідомлень про надходження нових процесуальних документів до мобільного додатку «єСуд», а також мобільного додатку «Дія». (Попередньо було оптимізовано відправлення повідомлень до кабінету електронного суду та надсилання їх електронною поштою, в зв’язку з тим, що старий механізм почав дуже повільно опрацьовувати надсилання та фактично часто створював чергу на відправку повідомлень на декілька днів).

Здійснено оптимізацію алгоритму прийому інформації про справи від АСДС центральної бази даних з метою стабілізації роботи даного сервісу та виправлення існуючих помилок. (Існуючий механізм працював досить повільно та іноді виникали помилки прийому інформації від судів).

Розроблена інструкція та методологічні матеріалі для реєстрації в ЕС організацій, у яких немає зареєстрованого ЄДР, за Умовними кодами.

Також є оновлення щодо підсистеми відеоконференц’звязку.

Раніше ми писали, як оскаржити рішення суду в Електронному кабінеті.

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