Підсистему Електронний суд оновили: головні зміни

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що підсистему Електронний суд оновили.
Зазначається, що було оптимізовано відправку повідомлень про надходження нових процесуальних документів до мобільного додатку «єСуд», а також мобільного додатку «Дія». (Попередньо було оптимізовано відправлення повідомлень до кабінету електронного суду та надсилання їх електронною поштою, в зв’язку з тим, що старий механізм почав дуже повільно опрацьовувати надсилання та фактично часто створював чергу на відправку повідомлень на декілька днів).
Здійснено оптимізацію алгоритму прийому інформації про справи від АСДС центральної бази даних з метою стабілізації роботи даного сервісу та виправлення існуючих помилок. (Існуючий механізм працював досить повільно та іноді виникали помилки прийому інформації від судів).
Розроблена інструкція та методологічні матеріалі для реєстрації в ЕС організацій, у яких немає зареєстрованого ЄДР, за Умовними кодами.
Також є оновлення щодо підсистеми відеоконференц’звязку.
Раніше ми писали, як оскаржити рішення суду в Електронному кабінеті.
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