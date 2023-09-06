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Рада адвокатів внесла зміни щодо повернення до професії адвокатів, позбавлених свідоцтва

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Підсистему Електронний суд оновили: головні зміни

12:28, 6 вересня 2023
У підсистемі Електронний суд було оптимізовано низку функцій.
Підсистему Електронний суд оновили: головні зміни
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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що підсистему Електронний суд оновили.

Зазначається, що було оптимізовано відправку повідомлень про надходження нових процесуальних документів до мобільного додатку «єСуд», а також мобільного додатку «Дія». (Попередньо було оптимізовано відправлення повідомлень до кабінету електронного суду та надсилання їх електронною поштою, в зв’язку з тим, що старий механізм почав дуже повільно опрацьовувати надсилання та фактично часто створював чергу на відправку повідомлень на декілька днів). 

Здійснено оптимізацію алгоритму прийому інформації про справи  від АСДС центральної бази даних з метою стабілізації роботи даного сервісу та виправлення існуючих помилок. (Існуючий механізм працював досить повільно та іноді виникали помилки прийому інформації від судів).

Розроблена інструкція та методологічні матеріалі для реєстрації в ЕС організацій, у яких немає зареєстрованого ЄДР, за Умовними кодами.

Також є оновлення щодо підсистеми відеоконференц’звязку.  

Раніше ми писали, як оскаржити рішення суду в Електронному кабінеті.

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