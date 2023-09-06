Заступники Міністра оборони написали заяви про відставку

Вслід за Резніковим йдуть заступники: Гаврилов, Дейнега та Шевченко.

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Заступники Міністра оборони Володимир Гаврилов, Віталій Дейнега та Андрій Шевченко вслід за Олексієм Резніковим подали заяви про відставку, — повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Заступники міністра оборони Гаврилов, Дейнега та Шевченко написали заяви про відставку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

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