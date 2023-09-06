Заместители Министра обороны написали заявления об отставке

Вслед за Резниковым уходят заместители: Гаврилов, Дейнега и Шевченко.

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Заместители Министра обороны Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко вслед за Алексеем Резниковым подали заявления об отставке, – сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Заместители министра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке», – говорится в сообщении.

Напомним, Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны.

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