Суд заарештував майно російської компанії «Кіберсталь» вартістю майже 3 млн гривень

Наразі триває передача майна компанії «Кіберсталь» в управління АРМА.

Суд ухвалив конфіскувати та передати в управління АРМА виготовлену російською компанією "Кіберсталь" металопродукцію вартістю майже 3 млн гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що металопродукція перебувала на складах української митниці ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Замовником стало одне з українських підприємств.

А виробник – російське підприємство російського мільярдера Андрія Комарова. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року до нього застосовані санкції строком на 10 років, у тому числі обмеження торговельних операцій.

У травні 2023 українські підприємці, використовуючи численні фірми-прокладки, спробували розмитнити російський товар, втім завдяки своєчасному реагуванню ДБР, їх задум не вдався.

Наразі в межах досудового розслідування триває комплекс необхідних заходів з метою притягнення до відповідальності осіб, які намагалися робити бізнес з окупантами.

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