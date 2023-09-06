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Заподіяння поліцейським тілесних ушкоджень під час затримання: Верховний Суд висловився щодо кваліфікації

Верховний Суд вказав, що суди допустили суперечність у своїх рішеннях, вказуючи, що працівник поліції, заподіюючи тілесні ушкодження двом потерпілим, діяв як з особистих неприязних мотивів, так і перевищив свою владу та службові повноваження.

Андрій Єрмак про радника Байдена з питань безпеки Джейка Саллівана: «З’являються фейки, що він щось блокує, чогось не дозволяє – це неправда, і я дуже ціную нашу співпрацю»

Андрій Єрмак розповів про свої відносини з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном: «Іноді ми маємо різні позиції. Але без цієї людини багато чого не відбулося б. Джейк – справді великий друг України».

У законі про держслужбу встановили, що особливості оплати праці працівників судів, ВККС, ДСА та ВРП визначаються законом про судоустрій

Відповідну норму внесли до прийнятого закону про створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Невиконання суб`єктом господарювання вимог НКРЕКП у визначений строк є підставою для притягнення до відповідальності: Верховний Суд

Якщо НКРЕКП встановлено певний строк усунення порушень у сферах енергетики та комунальних послуг, то невиконання вимог у визначений у постанові строк є підставою для притягнення суб`єкта господарювання до відповідальності, проте це не звільняє останнього від обов`язку виконати рішення НКРЕКП.

Критерії поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень, — позиція КАС ВС

Верховний Суд уточнив правовий висновок стосовно критерію поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень в аспекті принципів правової визначеності та легітимних очікувань.

  1. В Україні

Суд заарештував майно російської компанії «Кіберсталь» вартістю майже 3 млн гривень

15:37, 6 вересня 2023
Наразі триває передача майна компанії «Кіберсталь» в управління АРМА.
Суд заарештував майно російської компанії «Кіберсталь» вартістю майже 3 млн гривень
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Суд ухвалив конфіскувати та передати в управління АРМА виготовлену російською компанією "Кіберсталь" металопродукцію вартістю майже 3 млн гривень.  Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що металопродукція перебувала на складах української митниці ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Замовником стало одне з українських підприємств.

А виробник – російське підприємство російського мільярдера Андрія Комарова. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року до нього застосовані санкції строком на 10 років, у тому числі обмеження торговельних операцій.

У травні 2023 українські підприємці, використовуючи численні фірми-прокладки, спробували розмитнити російський товар, втім завдяки своєчасному реагуванню ДБР, їх задум не вдався.

Наразі в межах досудового розслідування триває комплекс необхідних заходів з метою притягнення до відповідальності осіб, які намагалися робити бізнес з окупантами.

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