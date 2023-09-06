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Обличитель коррупции имеет право на вознаграждение 10% от размера взятки или от нанесенного государству ущерба, но далеко не всегда его получит

Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.

В Украине заработал Единый портал сообщений обличителей – как пожаловаться на коррупцию

Пожаловаться через новый портал на коррупцию в органе можно руководителю этого органа, и такая информация попадет в НАПК, НАБУ, Нацполицию и прокуратуру.

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Обличитель коррупции имеет право на вознаграждение 10% от размера взятки или от нанесенного государству ущерба, но далеко не всегда его получит

12:28, 6 сентября 2023
Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.
Обличитель коррупции имеет право на вознаграждение 10% от размера взятки или от нанесенного государству ущерба, но далеко не всегда его получит
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 6 сентября в Украине заработал Единый портал сообщений обличителей, на котором граждане могут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.

При этом в НАПК напомнили, что обличители имеют право на получение вознаграждения в размере 10% от предмета коррупционного правонарушения.

Вместе с тем ранее мы также писали, что обличители коррупции до сих пор не получили определенные для них 10% вознаграждения. В частности, в НАПК отметили, что есть нередкие случаи, когда под видом разоблачения коррупционного преступления некоторые граждане пытаются отомстить своим руководителям или коллегам, с которыми у них не сложились отношения.

Кто является обличителем

Лицо считается обличителем при совокупности следующих условий:

  • сообщило о коррупции физическое лицо, убежденное, что его информация достоверна;
  • приведенная в сообщении информация должна содержать фактические данные, доказывающие возможное совершение другим лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, которые можно проверить;
  • эта информация стала ему известна в связи с трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением службы или обучения.

Сколько и при каких условиях может получить обличитель

Согласно ч. 1 ст. 130-1 УПК обличитель имеет право на вознаграждение. Вознаграждение обличителю выплачивается в следующих условиях:

  • активное содействие обличителем в раскрытии коррупционного преступления;
  • денежный размер предмета такого правонарушения или причиненный государству ущерб от него в 5000 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения правонарушения.

То есть взятка или другой предмет коррупции или нанесенный ущерб должен быть более 13,42 млн грн (по состоянию на 2023 год).

Размер вознаграждения обличителю составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного уголовного правонарушения или от нанесенного государству ущерба, но не более 3000 минимальных заработных плат, установленных на время совершения такого правонарушения.

То есть лицо может получить от 1,34 млн грн до (максимально) 20,1 млн грн (по состоянию на 2023 год).

Вознаграждение выплачивается обличителю по результатам судебного разбирательства после принятия судом обвинительного приговора, вступившего в законную силу.

Следует отметить, что обвинительный акт должен содержать анкетные сведения обличителя и размер предлагаемого вознаграждения обличителю (пп. 31, 81 ч. 2 ст. 291 УПК).

Суд принимает решение о выплате вознаграждения обличителю при наличии следующих критериев:

1) персональность информации – информация, сообщенная обличителем правоохранительному органу, должна исходить от его личной осведомленности, в том числе информация, полученная от третьих лиц, не должна содержаться в публичных отчетах, результатах проверок, материалах, исследованиях, информационных сообщениях органов или средств массовой информации, кроме случая, когда обличитель является источником такой информации, а также не быть известной правоохранительному органу из других источников;

2) важность информации – сообщенная обличителем информация должна содержать фактические данные, которые могут быть проверены, и способствовать доказыванию хотя бы одного из таких обстоятельств совершения коррупционного уголовного правонарушения:

  • событие уголовного преступления (время, место, метод и другие происшествия совершения уголовного преступления);
  • виновность обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, форма вины, мотив и цель совершения уголовного преступления;
  • вид и размер ущерба, причиненного уголовным правонарушением;
  • обстоятельства, подтверждающие, что деньги, ценности и другое имущество, подлежащие специальной конфискации, получены в результате совершения уголовного правонарушения и/или являются доходами от такого имущества, или предназначались (использовались) для склонения лица к совершению уголовного правонарушения, финансирования и/или материального обеспечения уголовного правонарушения или вознаграждения за его совершение или является предметом уголовного правонарушения, в том числе связанного с их незаконным оборотом, или подысканные, изготовленные, приспособленные или использованные в качестве средств или орудий совершения уголовного правонарушения;
  • обстоятельства, служащие основанием для применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера.

В случае отсутствия хотя бы одного из указанных критериев, суд принимает мотивированное решение об отказе в выплате вознаграждения.

Кроме того, право на вознаграждение не имеет лицо:

1) сообщившее о коррупционном уголовном правонарушении в рамках соглашения по уголовному производству или являющегося соучастником коррупционного уголовного правонарушения, о котором оно сообщило;

2) сообщившее о коррупционном уголовном правонарушении как обличитель, имея при этом возможность для осуществления официального сообщения об обнаруженном уголовном правонарушении в рамках реализации своих служебных полномочий.

Автор: Наталья Мамченко

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