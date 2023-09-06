Премьер Дании Метте Фредериксен выступила в Парламенте Украины и посетила Бучу

Премьер Дании прибыла с официальным визитом в Киев.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в третий раз за время полномасштабной войны прибыла в Украину и выступила в Верховной Раде, – сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

О визите Фредериксен не было известно заранее.

По данным TV2, перед приездом в Киев Фредериксен посетила церковь в Буче, где сейчас размещена фотовыставка военных преступлений российских военных, совершенных в городе во время оккупации.

Напомним, сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.

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