У приміщеннях «Київтеплоенерго» проводять обшуки через висновки Держаудитслужби: що відомо

«Київтеплоенерго» подало до суду на Держаудитслужбу «через порушення під час проведення аудиту, необґрунтованість висновків та формальний підхід».

У середу, 6 вересня, у приміщеннях комунального підприємства "Київтеплоенерго" здійснюють обшуки. Підставою цього стали висновки ревізії Державної аудиторської служби України, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"КП "Київтеплоенерго" не перешкоджає обшукам, добровільно надає запитувану інформацію та документи", - йдеться у повідомленні.

Водночас у КМДА зазначили, що на початку 2023 року вже подали до суду на Держаудитслужбу через порушення під час здійснення аудиту, необґрунтованість висновків і формальний підхід.

"Відповідне провадження розпочато в Київському окружному адміністративному суді. Комунальне підприємство вважає висновки аудиторів необґрунтованими, бо в їх основі – не аналіз документації чи фактичної роботи, а суб’єктивні документально не підтверджені оцінки, взяті переважно з медіаджерел. Крім того, Держаудитслужба свідомо позбавила КП "Київтеплоенерго" можливості надати фахові пояснення та коментарі, чим грубо порушила порядок проведення державного фінансового контролю", - говориться у повідомленні.

Наголошується, що фахівці Держаудитслужби під час підготовки звіту порушили регламент перевірки. Крім того, аудитори склали акт ревізії підприємства, хоча ревізія є окремим видом перевірки, потребує окремої процедури і проведена не була.

"Висновок аудиту є вкрай необґрунтованим, містить низку суб’єктивних та упереджених оцінок", - кажуть у КМДА.

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