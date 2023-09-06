Суд ЄС відмовився скасовувати санкції для наближеного до Путіна олігарха Пумпянського

Російський мільярдер Дмитро Пумпянський перебуватиме у списку санкцій ЄС.

У середу, 6 вересня, позов засновника Трубної металургійної компанії (ТМК), мільярдера Дмитра Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції ЄС до суду Євросоюзу було відхилено. Про це йдеться у пресслужбі Суду ЄС.

Своїми рішеннями суд залишає чинним рішення Ради ЄС, прийняті проти Пумпянського та його дружини, і залишає їхні імена у списку санкцій.

«Хоча Дмитро Пумпянський не брав безпосередньої участі у військовому наступі на Україну, він задіяний у секторах економіки, які становлять значне джерело доходів для уряду Російської Федерації», – заявив Суд.

Також Суд ЄС вважає, що докази, надані Радою Євросоюзу, дозволяють зробити висновок, що включення його до списку санкцій є обґрунтованим.

Нагадаємо, Пумпянський – власник та голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, що є постачальником російської державної енергетичної компанії «Газпром».

Раніше США арештували понад 1 мільярд доларів російських активів за кордоном.

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