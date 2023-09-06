В Киеве на Русановке произошел взрыв, фото

После взрыва на Русановке из одной из квартир пошел дым.

В среду, 6 сентября, на столичной Русановке произошел взрыв в многоэтажном доме. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Отмечается, что после взрыва из одной из квартир пошел черный дым.

Инцидент произошел на бульваре Игоря Шамо, 7. На месте уже работают спасатели и медики.

Ранее сообщалось, что в Одесской области нетрезвые мужчины устроили «фейерверк» из гранат.

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