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Верховный Суд: хотя и свобода передвижения может быть ограничена только законом, но способ реализации государством прав и свобод граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов

Хотя и нет такого закона, который непосредственно устанавливал бы ограничения права студента свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав и свобод его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, - КАС ВС.

Министр образования Оксен Лисовой поддержал законопроект Вениславского об отмене отсрочки для мужчин, получающих второе образование после 30 лет

Оксен Лисовой поддержал изменения о том, что отсрочка от призыва не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.

Совет адвокатов внес изменения о возвращении в профессию адвокатов, лишенных свидетельства

Внесены изменения в правила, по которым адвокаты, лишенные права на занятие адвокатской деятельностью, могут вернуться к профессии.

Обличитель коррупции имеет право на вознаграждение 10% от размера взятки или от нанесенного государству ущерба, но далеко не всегда его получит

Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.

В Украине заработал Единый портал сообщений обличителей – как пожаловаться на коррупцию

Пожаловаться через новый портал на коррупцию в органе можно руководителю этого органа, и такая информация попадет в НАПК, НАБУ, Нацполицию и прокуратуру.

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Верховный Суд оставил в госсобственности имущество университета имени Карпенко-Карого в Киеве

13:06, 6 сентября 2023
Имущество университета имени Карпенко-Карого останется в собственности государства – решение Верховного Суда.
Верховный Суд оставил в госсобственности имущество университета имени Карпенко-Карого в Киеве
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Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда во вторник, 5 сентября, принял окончательное решение в пользу государства по делу о имуществе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и земельного участка, на котором расположены учебные корпуса Института экранных искусств.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

За результатами розгляду касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства на постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.04.2023 у справі № 910/8641/21 залишено без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції, яке було ухвалено на користь держави, - без змін.

У МКІП зазначили, що 10 квітня 2023 року Північний апеляційний господарський суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу Офісу Генерального прокурора, Міністерства культури та інформаційної політики, Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенко-Карого, ДП «Українська студія хронікально – документальних фільмів», Державного агентства України з питань кіно, Фонду державного майна України та Київської міської державної адміністрації.

Цим рішенням договір про інвестування реконструкцій Української студії хронікально-документальних фільмів з надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництва жилого комплексу визнаний недійсним.

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