Верховный Суд оставил в госсобственности имущество университета имени Карпенко-Карого в Киеве

Имущество университета имени Карпенко-Карого останется в собственности государства – решение Верховного Суда.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда во вторник, 5 сентября, принял окончательное решение в пользу государства по делу о имуществе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и земельного участка, на котором расположены учебные корпуса Института экранных искусств.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

За результатами розгляду касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства на постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.04.2023 у справі № 910/8641/21 залишено без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції, яке було ухвалено на користь держави, - без змін.

У МКІП зазначили, що 10 квітня 2023 року Північний апеляційний господарський суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу Офісу Генерального прокурора, Міністерства культури та інформаційної політики, Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенко-Карого, ДП «Українська студія хронікально – документальних фільмів», Державного агентства України з питань кіно, Фонду державного майна України та Київської міської державної адміністрації.

Цим рішенням договір про інвестування реконструкцій Української студії хронікально-документальних фільмів з надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництва жилого комплексу визнаний недійсним.

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