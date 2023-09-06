У Запоріжжі керівник ТЦК підробляв офіційні документи

Загалом керівник ТЦК встиг підробити 18 офіційних документів.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України поінформував, що у Запоріжжі керівник ТЦК складав та видавав постанови з неправдивими відомостями про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Правоохоронці встановили, що керівник військкомату під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 210 (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) Кодексу України про адміністративні правопорушення, підробляв документи.

«Зокрема за відсутності протоколів про адміністративне правопорушення складав та видавав адміністративні постанови з неправдивими відомостями. Всього він встиг підробити 18 офіційних документів.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів причетності фігуранта до злочинної діяльності», - сказано у повідомленні.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше правоохоронці зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до системної корупції під час мобілізації.

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