Компанія Google представила новий логотип Android

У Google презентували новий логотип Android.

Компанія Google 5 вересня офіційно представила новий логотип операційної системи Android. Це перший редизайн з 2019 року. Про це повідомили в офіційному блозі Google.

У новому логотипі оновлено шрифт, крім того, Google додала у «android» велику літеру «А». Бренд-менеджер Google Джейсон Фурньє зазначив, що це рішення допоможе «краще передати баланс між Android-пристроями та додатками Google».

Змін зазнав і зовнішній вигляд маскота операційної системи. Тепер зелений робот зображується в повний зріст і в 3D-форматі. Дизайнери додали символу варіативності: відтепер робот може зʼявлятися в різних видах залежно від того, де він застосовується. Іноді навіть може ставати «пухнастим».

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