Все зависит от международных «донатов»: Марченко назвал главный риск для бюджета-2024

Если международная помощь не будет вовремя поступать, это может создать проблемы.

Автор фото: Дмитрий Ларин

Министр финансов Сергей Марченко назвал главный риск для государственного бюджета Украины на 2024 год.

По его словам, госбюджет-2024 зависит от уровня и ритмичности международной помощи. Если он не будет поступать вовремя, это может создать проблемы.

«Риск у нас очевиден – это ритмичность поступления внешней помощи», – сказал Марченко в эфире телемарафона.

По его словам, в случае задержек или отсутствия привлечений из-за границы правительство вынуждено будет увеличивать привлечение внутри страны, что может негативно повлиять на экономическую динамику.

«Мы бы не хотели эту макроэкономическую стабильность, достигнутую ценой чрезвычайных усилий, каким-то образом провоцировать или создавать проблемы в будущем. Делаем все, чтобы привлечь эти средства», – сказал министр.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что на выплаты украинским военнослужащим не хватает 250 млрд до конца года, поэтому Минобороны будет просить Верховную Раду внести изменения в государственный бюджет.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Кабмин одобрит проект госбюджета – 2024 до 15 сентября.

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