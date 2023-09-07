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  1. В Україні

Все залежить від міжнародних «донатів»: Марченко назвав головний ризик для бюджету-2024

17:09, 7 вересня 2023
Якщо міжнародна допомога не буде надходити вчасно, це може створити проблеми.
Все залежить від міжнародних «донатів»: Марченко назвав головний ризик для бюджету-2024
Автор фото: Дмитро Ларін
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Міністр фінансів Сергій Марченко назвав головний ризик для державного бюджету України на 2024 рік.

За його словами, держбюджет-2024 залежить від рівня та ритмічності міжнародної допомоги. Якщо вона не буде надходити вчасно, це може створити проблеми.

«Ризик у нас очевидний - це ритмічність надходження зовнішньої допомоги», - сказав Марченко в ефірі телемарафону.

За його словами, в разі затримок чи відсутності залучень з-за кордону уряд вимушений будемо збільшувати залучення всередині країни, що певним чином може негативно вплинути на економічну динаміку.

«Ми не хотіли б цю макроекономічну стабільність, досягнуту ціною надзвичайних зусиль, якимось чином провокувати або створювати проблеми в майбутньому. Робимо все, щоб залучити ці кошти», - сказав міністр.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що на виплати українським військовослужбовцям не вистачає 250 млрд до кінця року, тому Міноборони проситиме Верховну Раду внести зміни до державного бюджету.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Кабмін схвалить проєкт держбюджету – 2024 до 15 вересня.

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