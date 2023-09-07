На з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе в Києві обмежать рух транспорту з 9 вересня

Рух буде обмежений до 1 жовтня.

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На з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе з 9 вересня до 1 жовтня обмежать рух транспорту.

Як зазначили у КМДА, рух буде обмежений із 08:00 9 вересня до 00:00 1 жовтня і пов’язаний з ремонтом естакадного з’їзду.

Водіїв просять завчасно враховувати зміни під час планування маршруту.

Також ми писали, що на шляхопроводі поблизу станції метро «Лівобережна» в Києві буде обмежено рух транспорту.

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