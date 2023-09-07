Защита данных и возрастные ограничения: ЮНЕСКО рекомендует урегулировать использование искусственного интеллекта в образовании

Организация призвала правительства утвердить обучающие программы искусственного интеллекта и предупредила об опасности ИИ.

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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры рекомендует урегулировать использование искусственного интеллекта в образовании. Об этом сообщает Reuters.

Так, ЮНЕСКО обнародовала первое руководство по применению генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в сфере образования, в котором призвала правительства контролировать технологию, в частности, защищать конфиденциальность данных и устанавливать возрастные ограничения для пользователей.

Мы боремся за то, чтобы согласовать скорость трансформации системы образования со скоростью изменения технологического прогресса и прогресса в этих моделях машинного обучения. Во многих случаях правительства и школы принимают радикально незнакомую технологию, которую даже ведущие технологи не утверждают, что понимают», - отметила помощница генерального директора ЮНЕСКО по образованию Стефания Джаннини.

Организация издала 64-страничный доклад, в котором определила основные принципы использования генеративного искусственного интеллекта (GenAI) для школьного, технического и профессионального образования.

«Поставщики GenAI должны нести ответственность за обеспечение соблюдения основных ценностей и законных целей, уважение интеллектуальной собственности и соблюдение этических практик, а также предотвращение распространения дезинформации и языка вражды», – говорится в заявлении.

ЮНЕСКО призвала правительства утвердить учебные программы искусственного интеллекта и предупредило об опасности GenAI, которая может ухудшить когнитивные и социальные навыки молодежи, если они не будут вовлекаться в реальный мир, эмпирические практики, такие как эксперименты, дискуссии с другими людьми и самостоятельные логические соображения.

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