У Києві суттєво зросла вартість оренди квартир: назвали ціни

Найвищі ціни на оренду квартир у Печерському районі столиці.

За останні півроку вартість оренди житла у Києві зросла більш ніж на 4 500 грн. – із середніх 12 065 грн. до 16 625 грн. Про це повідомив портал M2bomber.

Наразі найвищі ціни у столиці - у Печерському районі: тут оренда квартири обійдеться в середньому в 34 000 грн. Найнижчі – у Святошинському, 12 000 грн.

Там зазначають:

за місяць вартість оренди по Києву зросла майже на 3 000 грн;

за рік – майже на 5000 грн.

Раніше ми писали, як правильно купити квартиру по переуступці.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.