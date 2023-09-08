В Киеве существенно выросла стоимость аренды квартир: назвали цены

Самые высокие цены на аренду квартир в Печерском районе столицы.

За последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла более чем на 4 500 грн – со средних 12 065 грн до 16 625 грн. Об этом сообщил портал M2bomber.

Самые высокие цены – в Печерском районе: здесь съем квартиры обойдется в среднем в 34 000 грн. Самые низкие – в Святошинском, 12 000 грн.

Там отмечают:

за месяц стоимость аренды по Киеву выросли почти на 3 000 грн;

за год – почти на 5 000 грн.

Ранее мы писали, как правильно купить квартиру по переуступке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.