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  1. В Украине

Автомобиль и дом: родственники военкомов из Запорожской области и Львова получили роскошные подарки

20:26, 8 сентября 2023
Сын одного военкома получил подарок в виде недостроенного дома, а жена другого военкома получила подарок в виде MAZDA CX-5.
Автомобиль и дом: родственники военкомов из Запорожской области и Львова получили роскошные подарки
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Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что составило и направило в полицию два обоснованных вывода о совершении правонарушений, связанных с коррупцией, относительно военкомов из Запорожской области и Львова. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

В ведомстве установили, что подчиненный начальника Запорожского ОТЦК продал жене своего руководителя автомобиль MAZDA CX-5 по цене, что на 800 тыс. грн меньше его рыночной стоимости. После этого военком принимал решение по отношению к подчиненному, предоставляя ему отпуска для выезда за границу.

Сын другого военкома – руководителя объединенного районного ТЦК Львова – получил подарок в виде недостроенного дома площадью 638 кв.м и придомовой территории в пгт Брюховичи, Львовской области. Женщина, подарившая дом сыну военкома, связана личными отношениями с мужчиной (воспитывающим совместного малолетнего ребенка), который состоит на учете в этом же ТЦК и является лицом, пригодным к прохождению службы в условиях войны. За время полномасштабного вторжения этот мужчина ни разу не вызывался для прохождения военно-врачебной комиссии, обновления данных или выполнения других мобилизационных распоряжений.

«Указанные действия военкомов квалифицированы по ст. 172-5 КУоАП – нарушение установленных законом ограничений по получению подарков, о чем обоснованным выводом проинформировано ДСР Нацполиции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа с конфискацией подарков», - отмечают в НАПК.

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