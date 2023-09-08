Зеленский анонсировал важное международное мероприятие

По словам Главы государства, международное мероприятие пройдет уже в сентябре.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре состоится важное международное мероприятие. Об этом он сказал во время своего видеообращения 8 сентября.

Однако детали по мероприятию Глава государства не стал раскрывать.

«Провел сегодня и важное подготовительное совещание по международному мероприятию, которое планируем на ближайшее время – на этот сентябрь. Детали – чуть позже. Готовим для наших воинов важный оборонный пакет», – сказал Президент.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скорость украинского контрнаступления превышает скорость принятия новых санкций против россии.

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