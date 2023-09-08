В НАБУ объяснили, почему арестовали активы Игоря Коломойского именно на 48 часов

НАБУ разъяснил вопрос об аресте активов Игоря Коломойского.

Фото: ukrinform.com

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», НАБУ и САП на 48 часов арестовали активы Игоря Коломойского.

Позже в НАБУ объяснили, почему арестовали активы именно на 48 часов.

«Наложение ареста на активы подозреваемого экс-бенефициара ПриватБанка сроком до 48 часов обусловлено содержанием ч. 9 ст. 170 УПК. Это максимальный срок ареста, который может быть наложен НАБУ и САП. Безотлагательно после принятия такого решения, но не позднее 24 часов, прокурор обращается к следственному судьи с ходатайством об аресте имущества.

Ходатайство уже представлено на рассмотрение ВАКС.

Ожидаем решения», - говорится в заявлении НАБУ.

Напомним, что Игорь Коломойский в субботу 2 сентября, прибыл в Шевченковский райсуд Киева. Там ему избирали меру пресечения.

Заседание происходило в закрытом режиме, об этом ходатайствовали его адвокаты.

Суд избрал Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере около 510 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что утром этого же дня правоохранители вручили подозрение Игорю Коломойскому по двум статьям. Как отметили в СБУ, подозрение объявлено по ст. 190 – мошенничество и по ст. 209 – легализация имущества, полученного преступным путем.

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