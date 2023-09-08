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  1. В Україні

У НАБУ пояснили, чому арештували активи Ігоря Коломойського саме на 48 годин

19:57, 8 вересня 2023
НАБУ роз’яснило питання щодо арешту активів Ігоря Коломойського.
У НАБУ пояснили, чому арештували активи Ігоря Коломойського саме на 48 годин
Фото: ukrinform.com
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», НАБУ та САП на 48 годин арештували активи Ігоря Коломойського.

Згодом у НАБУ пояснили, чому арештували активи саме на 48 годин.

«Накладання арешту на активи підозрюваного ексбенефіціара «ПриватБанку» строком до 48 годин обумовлено змістом ч. 9 ст. 170 КПК. Це максимальний строк арешту, який можуть накласти НАБУ і САП. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання наразі вже подано на розгляд ВАКС.

Очікуємо на рішення», - йдеться у заяві НАБУ.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський у суботу, 2 вересня, прибув в Шевченківський райсуд Києва. Там йому обирали запобіжний захід.

Засідання відбувалося в закритому режимі, про це клопотали його адвокати.

Суд обрав  Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Раніше ми повідомляли, що зранку цього ж дня правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському за двома статтями. Як зазначили в СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

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