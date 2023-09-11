Банки будуть ретельніше перевіряти фінансові операції українців і аналізувати їх фінансові можливості

Як відомо, зараз для банків встановлено такі індикатори підозрілості фінансових операцій клієнтів, як:
- клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку
- клієнт не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності)
- клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба у яких не є зрозумілою або не відповідає його бізнес-потребам
- клієнт демонструє незвичну зацікавленість вимогами законодавства у сфері фінансового моніторингу
- клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на те причин
- клієнт незвично та надмірно виправдовує або пояснює фінансову операцію, підкреслюючи відсутність будь-яких зв'язків із незаконною діяльністю
- клієнт читає все з нотаток або телефону тощо.
Відповідні індикатори встановлені у Додатку 20 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.
З 7 вересня Нацбанк розширив дані індикатори.
Так, тепер індикатором підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, будуть:
- перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування,
- та нетипова активність за рахунками клієнта.
Також до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу внесені зміни стосовно належної перевірки клієнтів до встановлення ділових відносин (проведення фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом.
Як відомо, банк має встановити (зрозуміти) мету та характер майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції на підставі отриманої від такого потенційного клієнта необхідної інформації. З цією метою банк, керуючись ризик-орієнтованим підходом, зокрема має з'ясовувати не просто орієнтовний обсяг операцій, а їх конкретний обсяг.
Відповідно до змін встановлюється, що клієнт тепер не просто має назвати орієнтовний обсяг фінансових операцій, які планує проводити у банку, а назвати конкретний обсяг цих операцій протягом місяця, із зазначенням чіткої межі максимальної суми операцій.
Також з’являються нові норми, а саме:
Банк до встановлення ділових відносин із клієнтом (проведення фінансової операції без встановлення ділових відносин) або під час його подальшого обслуговування, використовуючи ризик-орієнтований підхід, уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій.
Банк під час моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом, зобов’язаний протягом десяти робочих днів проаналізувати його фінансові можливості здійснювати відповідні фінансові операції та за потреби з’ясувати причини перевищення.
Разом з тим, вимоги, визначені вище, не поширюються на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування, ураховуючи ризик-профіль таких фізичних осіб, та діловим відносинам з якими непритаманні критерії ризиків, та фінансові операції яких не містять індикаторів підозрілості фінансових операцій, включаючи визначені банком.
Крім того, внесені уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації. Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.
Як зазначає Національний банк, нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності.
Автор: Наталя Мамченко
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