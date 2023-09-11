Банки будуть ретельніше перевіряти фінансові операції українців і аналізувати їх фінансові можливості

Банк у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка була заявлена клієнтом, зобов’язаний протягом 10 днів проаналізувати його фінансові можливості здійснювати відповідні фінансові операції та за потреби з’ясувати причини перевищення.

Як відомо, зараз для банків встановлено такі індикатори підозрілості фінансових операцій клієнтів, як:

клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку

клієнт не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності)

клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба у яких не є зрозумілою або не відповідає його бізнес-потребам

клієнт демонструє незвичну зацікавленість вимогами законодавства у сфері фінансового моніторингу

клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на те причин

клієнт незвично та надмірно виправдовує або пояснює фінансову операцію, підкреслюючи відсутність будь-яких зв'язків із незаконною діяльністю

клієнт читає все з нотаток або телефону тощо.

Відповідні індикатори встановлені у Додатку 20 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

З 7 вересня Нацбанк розширив дані індикатори.

Так, тепер індикатором підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, будуть:

перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування,

та нетипова активність за рахунками клієнта.

Також до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу внесені зміни стосовно належної перевірки клієнтів до встановлення ділових відносин (проведення фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом.

Як відомо, банк має встановити (зрозуміти) мету та характер майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції на підставі отриманої від такого потенційного клієнта необхідної інформації. З цією метою банк, керуючись ризик-орієнтованим підходом, зокрема має з'ясовувати не просто орієнтовний обсяг операцій, а їх конкретний обсяг.

Відповідно до змін встановлюється, що клієнт тепер не просто має назвати орієнтовний обсяг фінансових операцій, які планує проводити у банку, а назвати конкретний обсяг цих операцій протягом місяця, із зазначенням чіткої межі максимальної суми операцій.

Також з’являються нові норми, а саме:

Банк до встановлення ділових відносин із клієнтом (проведення фінансової операції без встановлення ділових відносин) або під час його подальшого обслуговування, використовуючи ризик-орієнтований підхід, уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій.

Банк під час моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом, зобов’язаний протягом десяти робочих днів проаналізувати його фінансові можливості здійснювати відповідні фінансові операції та за потреби з’ясувати причини перевищення.

Разом з тим, вимоги, визначені вище, не поширюються на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування, ураховуючи ризик-профіль таких фізичних осіб, та діловим відносинам з якими непритаманні критерії ризиків, та фінансові операції яких не містять індикаторів підозрілості фінансових операцій, включаючи визначені банком.

Крім того, внесені уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації. Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

Як зазначає Національний банк, нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності.

Автор: Наталя Мамченко

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