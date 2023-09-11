Банки будут тщательнее проверять финансовые операции украинцев и анализировать их финансовые возможности

Банк в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, обязан в течение 10 дней проанализировать его финансовые возможности осуществлять соответствующие финансовые операции и при необходимости выяснить причины превышения.

Как известно, сейчас для банков установлены такие индикаторы подозрительности финансовых операций клиентов, как:

клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение

клиент не может ясно объяснить, в чем состоит его деловая деятельность (характер деятельности)

клиент имеет большое количество счетов или платежных карт, потребность в которых не понятна или не отвечает его бизнес-потребностям

клиент демонстрирует необычную заинтересованность требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга

клиент настаивает на срочности проведения финансовой операции, демонстрируя нервное поведение, без наличия очевидных причин.

клиент необычно и чрезмерно оправдывает или объясняет финансовую операцию, подчеркивая отсутствие каких-либо связей с незаконной деятельностью

клиент читает все из заметок или телефона и так далее.

Соответствующие индикаторы установлены в Приложении 20 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга.

С 7 сентября Нацбанк расширил данные индикаторы.

Так, теперь индикатором подозрительности, касающимся финансовых операций клиента, будут:

превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом до установления деловых отношений/обновленной во время его обслуживания,

и нетипичная активность по счетам клиента.

Также в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга внесены изменения относительно надлежащей проверки клиентов в установлении деловых отношений (проведение финансовой операции без установления деловых отношений) с клиентом.

Как известно, банк должен установить (понять) цель и характер будущих деловых отношений или проведение финансовой операции на основании полученной от потенциального клиента необходимой информации. С этой целью банк, руководствуясь риск-ориентированным подходом, в частности, должен выяснять не просто ориентировочный объем операций, а их конкретный объем.

Согласно изменениям устанавливается, что клиент теперь не просто должен назвать ориентировочный объем финансовых операций, которые планирует проводить в банке, а назвать конкретный объем этих операций в течение месяца с указанием четкого предела максимальной суммы операций.

Также появляются новые нормы, а именно:

Банк для установления деловых отношений с клиентом (проведение финансовой операции без установления деловых отношений) или при его дальнейшем обслуживании, используя риск-ориентированный подход, принимает меры с целью установления (проверки) финансовой возможности клиента осуществлять заявленный (запланированный) им объем финансовых операций.

Банк при мониторинге деловых отношений в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, обязан в течение десяти рабочих дней проанализировать его финансовые возможности осуществлять соответствующие финансовые операции и при необходимости выяснить причины превышения.

Вместе с тем, требования, определенные выше, не распространяются на клиентов – физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющих рациональное обоснование, учитывая риск-профиль таких физических лиц, и деловым отношениям с которыми не присущи критерии рисков, и финансовые операции не содержат индикаторов подозрительности финансовых операций, включая определенные банком.

Кроме того, внесены уточнения в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), в части идентификации и верификации. Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.

Как отмечает Национальный банк, новые требования к осуществлению банками финансового мониторинга будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансированию терроризма и другой незаконной деятельности.

Автор: Наталя Мамченко

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