АРМА разыскало средства подсанкционного украинского олигарха

В АРМА проанализировали финансовые операции от 65 банков Украины.

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что совместно с Министерством юстиции Украины проработали запросы в отношении подсанкционных лиц, способствовавших полномасштабному вторжению россии на территорию Украины. Об этом говорится в пресс-службе АРМА.

Заместитель председателя АРМА Павел Великоричанин сообщил, что по результатам собран и проанализирован значительный объем данных по финансовым операциям, полученным от 65 банков Украины, и установлено, что подсанкционные лица, а именно известный украинский олигарх, бывший пророссийский политик, хранит на счетах средства у значительных объемах как в национальной, так и в иностранных валютах, а именно:

- 172 370,00 грн;

- 36 853 долларов США;

- 1 598 231 евро.

«В случае ареста средства будут переданы государству и будут работать на укрепление обороноспособности и территориальной целостности Украины», - отмечают в АРМА.

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