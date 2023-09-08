Конкурс на должность главы Службы судебной охраны: состоялись первые собеседования с кандидатами

Члены конкурсной комиссии провели собеседования с тремя кандидатами.

В пятницу, 8 сентября, состоялось заседание Комиссии по проведению конкурса на занятие вакантных должностей председателя Службы судебной охраны и его заместителей. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Во время заседания члены Комиссии провели собеседования с кандидатами Белецким А. В. Коваленко И. А. и Лисниченко А. В.

«По графику следующее собеседование запланировано на 11 сентября 2023 года, начало в 10:00», - сообщают в ВСП.

Напомним, что главой Комиссии для проведения конкурса на занятие вакантных должностей главы Службы судебной охраны, его заместителей является член Высшего совета правосудия Олег Кандзюба.

Ранее мы писали, что утвержден график собеседований с кандидатами на должность руководителя Службы судебной охраны.

Напомним, также «Судебно-юридическая газета» рассказывала, как прошло первое заседание Конкурсной комиссии, а также как состоялось избрание председателя Конкурсной комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.