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  1. Суд инфо

Конкурс на должность главы Службы судебной охраны: состоялись первые собеседования с кандидатами

19:58, 8 сентября 2023
Члены конкурсной комиссии провели собеседования с тремя кандидатами.
Конкурс на должность главы Службы судебной охраны: состоялись первые собеседования с кандидатами
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В пятницу, 8 сентября, состоялось заседание Комиссии по проведению конкурса на занятие вакантных должностей председателя Службы судебной охраны и его заместителей. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Во время заседания члены Комиссии провели собеседования с кандидатами Белецким А. В. Коваленко И. А. и Лисниченко А. В.

«По графику следующее собеседование запланировано на 11 сентября 2023 года, начало в 10:00», - сообщают в ВСП.

Напомним, что главой Комиссии для проведения конкурса на занятие вакантных должностей главы Службы судебной охраны, его заместителей является член Высшего совета правосудия Олег Кандзюба.

Ранее мы писали, что утвержден график собеседований с кандидатами на должность руководителя Службы судебной охраны.

Напомним, также «Судебно-юридическая газета» рассказывала, как прошло первое заседание Конкурсной комиссии, а также как состоялось избрание председателя Конкурсной комиссии.

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