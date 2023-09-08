Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев

Борис Джонсон приехал на ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев на ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии (YES). Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и опубликовал совместное фото.

«С первых часов полномасштабной войны Борис Джонсон искренне поддерживает Украину и помогает защищаться от российской агрессии. И сейчас продолжает прибавлять Украине международную поддержку. Спасибо за твою энергию, друг!», - заявил Глава государства.

Напомним, в Киеве стартовала Ялтинская европейская стратегия.

Ранее сообщалось, что Джонсон на встрече с Трампом обсудил важное значение победы Украины над рф.

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