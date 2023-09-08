Демобилизованные военнослужащие, которые вернутся к предыдущему месту работы, получат 60 дней отдыха

В Раде отметили, что эти два месяца отдыха будут засчитаны гражданам как страховой стаж.

Фото: armyinform.com.ua

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк сообщил, что всем демобилизованным военнослужащим, которые вернутся к предыдущему месту работы, будет предоставляться 60 дней отдыха. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада».

По его словам, законопроект №8313 «является революционным».

Законопроектом также разрешается от 15 до 30 дней отпуска по семейным и другим обстоятельствам всем гражданским.

Кроме того, регулируется предоставление отпусков во время военного положения лицам, работающим в отраслях критической инфраструктуры и в военной промышленности.

Нормируется, что в коллективном договоре между работником, трудовым коллективом и работодателем будет указано относительно праздничных и рабочих дней.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым, среди прочего предоставление демобилизованным оплачиваемого двухмесячного отдыха в течение мобилизационного периода.

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