Демобілізовані військовослужбовці, які повернуться до попереднього місця роботи, отримають 60 днів відпочинку

У Раді зазначили, що ці два місяці відпочинку будуть зараховані громадянам, як страховий стаж.

Фото: armyinform.com.ua

Перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк повідомив, що всім демобілізованими військовослужбовцям, які повернуться до попереднього місця праці надаватиметься 60 днів відпочинку. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

За його словам, законопроєкт №8313 «є революційним».

Законопроектом також дозволяється від 15 до 30 днів відпустки за сімейними та іншими обставинами всім цивільним.

Крім того, регулюється надання відпусток під час воєнного стану особам, які працюють в галузях критичної інфраструктури та у військовій промисловості.

Внормовується, що в колективному договорі між працівником, трудовим колективом і роботодавцем буде вказано щодо святкових і робочих днів.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким, серед іншого надання демобілізованим оплачуваного двомісячного відпочинку впродовжу мобілізаційного періоду.

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