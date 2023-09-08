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  1. В Україні

АРМА та ДМСУ обговорили питання митних платежів

18:54, 8 вересня 2023
Представники АРМА та Державної митної служби провели зустріч, на якій обговорили низку питань.
АРМА та ДМСУ обговорили питання митних платежів
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У п’ятницю, 8 вересня, заступник голови АРМА Павло Великоречанін взяв участь у зустрічі з представниками Державної митної служби (ДМСУ) під час якої обговорили питання узагальнення позиції стосовно проєкту закону №9307. Про це повідомила пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Зокрема:

1)  Для ефективного управління арештованим майном АРМА потребувала на узгодження питання в частині, що стосується розроблення Порядку взаємодії АРМА та Державної митної служби стосовно обміну інформацією (п.47 правки 49,50,51).

2)   Зобов’язань АРМА щодо сплати митних платежів (пункт 58 Правки 61, 62).

Павло Великоречанін наголосив, що законопроєкт №9307 не стосується тих ситуацій, які виникають в діяльності АРМА, що не передбачають сплату митних платежів, в тому числі:

а) Українська компанія бажає експортувати придбаний товар та не прагне змінювати митний режим «транзит» на режим «експорт»

б) АРМА передає порожній транспорт в управління за договором, який перебуває у митному режимі «транзит», управителю за договором управління. При цьому митний режим «транзит» залишається. Своєю чергою, управитель не декларує зміну митного режиму «транзит» на «тимчасове ввезення» для управління цим транспортом. В даному випадку не відбувається зміни митного режиму для керування цим транспортом.

Вищезазначені проблеми вирішуються у рамках чинної редакції Митного Кодексу. Відповідно, відсутня необхідність чекати на прийняття змін до нього. Приміром, відповідно до статті 293 Митного кодексу України, особою, на яку покладається обов'язок із сплати митних платежів, є декларант або особа уповноважена на це декларантом. При цьому, платником митних платежів можуть бути особи, які придбали у власність або у володіння незаконно ввезені товари, якщо у момент придбання вони знали або повинні були знати про незаконність ввезення, що належним чином доведено в порядку, встановленому законодавством України. Таким чином, платником товарів може бути особа (покупець), яка придбала у АРМА товар (актив).

Під час наради Павло Великоречанін запропонував створити постійно діючу спільну робочу групу з числа працівників АРМА та Державної митної служби. Синхронізація позицій обох органів сприятиме наповненню бюджету та посиленню обороноздатності країни, зазначив представник Агентства.

Раніше ми писали, що АРМА розпочало співпрацю з Дослідницькою службою Верховної Ради.

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