Польща продовжить заборону на ввезення зерна з України після 15 вересня

Матеуш Моравецький: Ми не допустимо нового відкриття сільгоспринків, незалежно від рішення Євросоюзу.

Фото: reuters

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава в односторонньому порядку продовжить заборону на ввезення зернових з України із збереженням права транзиту, якщо Єврокомісія не піде на цей крок. Про це він заявив на брифінгу.

"Ми не допустимо нового відкриття сільгоспринків, незалежно від рішення Євросоюзу", - сказав Моравецький. "Або Єврокомісія виконає наше побажання і з 15 вересня продовжить заборону ввезення чотирьох видів зерна на територію ЄС або ми зробимо цей крок самі", - додав він, звертаючись до польських фермерів.

За словами глави польського уряду, Варшава не проти транзиту зернових з України до третіх країн.

"Ми говоримо "так" транзиту через територію Польщі, але ми говоримо "ні" дестабілізації польського сільського господарства", - зазначив він.

Нагадаємо, що п'ять країн ЄС планують продовжити блокувати імпорт зерна з України.

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