Протягом місяця в трьох районах Львівщини фіксують випадки захворювання на лептоспіроз.

Під головуванням першого заступника начальника Львівської ОВА Андрія Годика відбулося засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, під час якого було підняте питання епідемічної ситуації із захворюваності населення на лептоспіроз, яка склалася у Львівській області у серпні 2023 року, – повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

За останні 7 місяців на Львівщині зафіксовано 6 випадків лептоспірозу, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було 3 випадки. Проте протягом серпня 2023 року було зареєстровано ще 15 випадків лептоспірозу за первинними діагнозами, з яких на сьогодні лабораторно підтверджено 7.

У 2022 році було зафіксовано 4 смертельні випадки від лептоспірозу, а в 2023 році – 1 випадок неуточненого лептоспірозу.

Зараз випадки лептоспірозу реєструються в усіх районах області, за винятком Золочівського. Розподіл випадків за районами наступний:

Львівський район – 11 випадків (50%)

Стрийський район – 5 випадків (25%)

Яворівський район – 2 випадки (10%)

Самбірський, Дрогобицький та Червоноградський райони – по 1 випадку (по 5%).

За результатами епідеміологічних досліджень, інфекція лептоспірозу у 2023 році передавалася такими способами:

контактний (контакт пошкоджених ділянок шкіри з інфікованими об’єктами, поверхнями) – 57% (12 випадків)

водний (купання в водоймах, рибальство) – 38% (8 випадків)

харчовий (споживання інфікованих продуктів) – 5% (1 випадок).

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