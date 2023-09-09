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Во Львовской области у 15 человек заподозрили лептоспироз

09:45, 9 сентября 2023
В течение месяца в трех районах Львовской области фиксируют случаи заболевания лептоспирозом.
Во Львовской области у 15 человек заподозрили лептоспироз
Источник фото: ter.crl.net.ua
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Под председательством первого заместителя начальника Львовской ОГА Андрея Годика состоялось заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, во время которого был поднят вопрос эпидемической ситуации по заболеваемости населения лептоспирозом, которая сложилась во Львовской области в августе 2023 года, – сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

За последние 7 месяцев на Львовщине зафиксировано 6 случаев лептоспироза, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было 3 случая. Однако в течение августа 2023 года было зарегистрировано еще 15 случаев лептоспироза по первичным диагнозам, из которых на сегодня лабораторно подтверждено 7.

В 2022 году было зафиксировано 4 смертельных случая от лептоспироза, а в 2023 году – 1 случай неуточненного лептоспироза.

Сейчас случаи лептоспироза регистрируются во всех районах области, за исключением Золочевского. Распределение случаев по районам следующее:

  • Львовский район – 11 случаев (50%)
  • Стрыйский район – 5 случаев (25%)
  • Яворивский район – 2 случая (10%)
  • Самборский, Дрогобычский и Червоноградский районы – по 1 случаю (по 5%).

По результатам эпидемиологических исследований, инфекция лептоспироза в 2023 году передавалась такими способами:

  • контактный (контакт поврежденных участков кожи с инфицированными объектами, поверхностями) – 57% (12 случаев)
  • водный (купание в водоемах, рыболовство) – 38% (8 случаев)
  • пищевой (потребление инфицированных продуктов) – 5% (1 случай).

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