Во Львовской области у 15 человек заподозрили лептоспироз

В течение месяца в трех районах Львовской области фиксируют случаи заболевания лептоспирозом.

Источник фото: ter.crl.net.ua

Под председательством первого заместителя начальника Львовской ОГА Андрея Годика состоялось заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, во время которого был поднят вопрос эпидемической ситуации по заболеваемости населения лептоспирозом, которая сложилась во Львовской области в августе 2023 года, – сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

За последние 7 месяцев на Львовщине зафиксировано 6 случаев лептоспироза, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было 3 случая. Однако в течение августа 2023 года было зарегистрировано еще 15 случаев лептоспироза по первичным диагнозам, из которых на сегодня лабораторно подтверждено 7.

В 2022 году было зафиксировано 4 смертельных случая от лептоспироза, а в 2023 году – 1 случай неуточненного лептоспироза.

Сейчас случаи лептоспироза регистрируются во всех районах области, за исключением Золочевского. Распределение случаев по районам следующее:

Львовский район – 11 случаев (50%)

Стрыйский район – 5 случаев (25%)

Яворивский район – 2 случая (10%)

Самборский, Дрогобычский и Червоноградский районы – по 1 случаю (по 5%).

По результатам эпидемиологических исследований, инфекция лептоспироза в 2023 году передавалась такими способами:

контактный (контакт поврежденных участков кожи с инфицированными объектами, поверхностями) – 57% (12 случаев)

водный (купание в водоемах, рыболовство) – 38% (8 случаев)

пищевой (потребление инфицированных продуктов) – 5% (1 случай).

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