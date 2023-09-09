В Украину идут первые заморозки: прогноз синоптиков: прогноз синоптиков

На выходных в некоторых областях Украины ожидаются первые заморозки.

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В выходные на всей территории Украины ожидается прохладная и сухая погода. В северных областях возможны первые признаки заморозков, – сообщает Meteoprog.

По данным синоптиков, в ближайшие дни погодные условия в Украине будут сформированы под влиянием антициклона «Patricia», который будет способствовать проникновению арктического воздуха на южные широты, что приведет к снижению температуры воздуха на несколько градусов.

Днем, благодаря малооблачному небу, ожидается определенное прогревание воздуха. Однако в ночное время температура воздуха практически во всех регионах, за исключением юга, упадет ниже +10 °C.

По прогнозам, в Черниговской, Киевской и Житомирской областях 10 сентября возможны первые заморозки на поверхности почвы. Это особенно касается низин, балок, оврагов, речных долин и побережья небольших водоемов.

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