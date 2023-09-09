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Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.

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Верховный Суд указал, что суды допустили противоречие в своих решениях, указывая, что работник полиции, причиняя телесные повреждения двум потерпевшим, действовал как по личным неприязненным мотивам, так и превысил свою власть и служебные полномочия.

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  1. В Украине

В Украину идут первые заморозки: прогноз синоптиков: прогноз синоптиков

12:33, 9 сентября 2023
На выходных в некоторых областях Украины ожидаются первые заморозки.
В Украину идут первые заморозки: прогноз синоптиков: прогноз синоптиков
Источник фото: agronews
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В выходные на всей территории Украины ожидается прохладная и сухая погода. В северных областях возможны первые признаки заморозков, – сообщает Meteoprog.

По данным синоптиков, в ближайшие дни погодные условия в Украине будут сформированы под влиянием антициклона «Patricia», который будет способствовать проникновению арктического воздуха на южные широты, что приведет к снижению температуры воздуха на несколько градусов.

Днем, благодаря малооблачному небу, ожидается определенное прогревание воздуха. Однако в ночное время температура воздуха практически во всех регионах, за исключением юга, упадет ниже +10 °C.

По прогнозам, в Черниговской, Киевской и Житомирской областях 10 сентября возможны первые заморозки на поверхности почвы. Это особенно касается низин, балок, оврагов, речных долин и побережья небольших водоемов.

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