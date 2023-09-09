В Україну йдуть перші заморозки: прогноз синоптиків

На вихідних в деяких областях України очікуються перші заморозки.

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У вихідні на всій території України очікується прохолодна і суха погода. У північних областях можливі перші ознаки заморозків, – повідомляє Meteoprog.

За даними синоптиків, в найближчі дні погодні умови в Україні будуть сформовані під впливом антициклону «Patricia», який сприятиме проникненню арктичного повітря на південні широти, що призведе до зниження температури повітря на кілька градусів.

Вдень, завдяки малохмарному небу, очікується певне прогрівання повітря. Однак у нічний час температура повітря практично у всіх регіонах, за винятком півдня, впаде нижче +10 °C.

За прогнозами, у Чернігівській, Київській та Житомирській областях 10 вересня можливі перші заморозки на поверхні ґрунту. Це особливо стосується низин, балок, ярів, річкових долин та узбережжя невеликих водойм.

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