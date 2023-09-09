Як перевірити готовність документів онлайн: подробиці

Щоб дізнатися, на якому етапі знаходиться процес оформлення документів, українці можуть скористатися інтернет-сервісом «Перевірка статусу оформлення документів», – повідомляє Державна міграційна служби України.
Сервіс дозволяє перевірити статус оформлення таких документів, як:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- ID-картка;
- посвідка на тимчасове проживання;
- посвідка на постійне проживання;
- дозвіл на імміграцію в Україну;
- продовження строку перебування в Україні.
Більше того, тепер за допомогою цього інструменту можна отримати інформацію щодо відмови у видачі того чи іншого документа. Після проведення перевірки на екрані з'явиться спеціальне повідомлення, яке буде містити такий текст: «Відмовлено в оформленні документа (дата). Для отримання більш детальної інформації рекомендуємо звернутися до місця подачі документів».
Проте у відомстві попереджають, що в період воєнного стану можливі затримки з оформлення паспортних документів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.