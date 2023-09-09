Як перевірити готовність документів онлайн: подробиці

Сервіс від ДМС дозволяє перевірити статус оформлення ряду документів.

Джерело фото: Visit Ukraine

Щоб дізнатися, на якому етапі знаходиться процес оформлення документів, українці можуть скористатися інтернет-сервісом «Перевірка статусу оформлення документів», – повідомляє Державна міграційна служби України.

Сервіс дозволяє перевірити статус оформлення таких документів, як:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

ID-картка;

посвідка на тимчасове проживання;

посвідка на постійне проживання;

дозвіл на імміграцію в Україну;

продовження строку перебування в Україні.

Більше того, тепер за допомогою цього інструменту можна отримати інформацію щодо відмови у видачі того чи іншого документа. Після проведення перевірки на екрані з'явиться спеціальне повідомлення, яке буде містити такий текст: «Відмовлено в оформленні документа (дата). Для отримання більш детальної інформації рекомендуємо звернутися до місця подачі документів».

Проте у відомстві попереджають, що в період воєнного стану можливі затримки з оформлення паспортних документів.

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