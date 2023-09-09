Как проверить готовность документов онлайн: подробности

Чтобы узнать, на каком этапе находится процесс оформления документов, украинцы могут воспользоваться интернет-сервисом «Проверка статуса оформления документов», – сообщает Государственная миграционная служба Украины.
Сервис позволяет проверить статус оформления таких документов, как:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- ID-карта;
- вид на временное проживание;
- вид на постоянное проживание;
- разрешение на иммиграцию в Украину;
- продление срока пребывания в Украине.
Более того, теперь с помощью этого инструмента можно получить информацию об отказе в выдаче того или иного документа. После проведения проверки на экране появится специальное сообщение, которое будет содержать такой текст: «Отказано в оформлении документа (дата). Для получения более подробной информации рекомендуем обратиться к месту подачи документов».
Однако в ведомстве предупреждают, что в период военного положения возможны задержки по оформлению паспортных документов.
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